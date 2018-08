Hooldekodude klientide hulk on plahvatuslikult kasvanud

Kui elanikkond vananeb, siis on loomulik, et ka hooldekodude elanike hulk suureneb. Kuid Eestis on see kasv olnud väga suur: 2010. aastal oli hooldekodudes 5485 inimest, seitse aastat hiljem 7866. Hooldekodukohtade nõudluse vähenemise märke pole märgata, pigem vastupidi.