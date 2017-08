Hõre poliitikasuvi on Ratase reitingu tõusule aidanud

Suvi on Eesti poliitikas lühike, aga vaikne. Seetõttu pole palju imestada, et kevadel aeglaselt, kuid vääramatult kehvenenud rahulolu peaminister Jüri Ratase tööga on suvega kosunud ja tagasi märtsi-aprilli tasemele jõudnud. Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi hindas rahvas Ratase tööd augustis viie palli skaalal keskmiselt 3,32-ga.