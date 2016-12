Keskerakondlane Yana Toom sõitis aasta jooksul juba teist korda Süüriasse ja on selle eest pälvinud palju kriitikat.

Foto: Hendrik Osula

Nagu kinnitab keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomiga Süüriasse sõitnud ajakirjanik Andrei Hvostov, võtab Süüria-visiidist osa veel kolm europarlamendi saadikut.

„Täna peaks ilmuma siia kanti ka üks europarlamendi saadik Prantsusmaalt ja teine Itaaliast. Peale Yana oli siin meiega juba eile veel üks tema europarlamendi kolleeg, kelle nime ei hakka siinkohal ütlema,” kirjutas Hvostov eile Facebookis. Ta lisas, et kõne all oleval saadikul pole kaasas ihuajakirjanikku ja tema personaalküsimust pole koduriigis veel ette võetud. „Sealsed Paedad, Mikserid, Alatalud peavad ootama uue aastani, et moraalse hukkamõistu välkusid müristama hakata.”