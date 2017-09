ID-kaardi kiipide turvarisk seab e-valimised küsimärgi alla

Neljapäeva õhtupoolikul said riigi infosüsteemide amet (RIA) ja valitsus teate välismaa teadlaste uuringust, millest selgus, et Eesti ID-kaartide kiipidel on potentsiaalne turvarisk.

„See on senisest kõige tõsisem häirekell,” ütles peaminister Jüri Ratas erakorralisel pressikonverentsil juhtumi kohta, mis puudutab 750 000 ID-kaarti. Teade võimalikust turvariskist tuli kõigest veidi rohkem kui kuu enne kohalike omavalitsuste valimisi ja seadis kahtluse alla e-hääletamise turvalisuse.

E-hääletamise toimumise või ärajätmise otsustab vabariigi valimiskomisjon. „Ma loodan, et nad teevad otsuse nii kiiresti kui võimalik, aga piisava ajaga, et endale teema selgeks teha ning ohtu ja turvariski hinnata,” ütles Ratas.