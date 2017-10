ID-kaardi potentsiaalne turvarisk pöördus rekordiliseks usalduseks

Praeguseid kohalikke valimisi tabas poolteist kuud enne valimispäeva tõsine hoop. Kui 5. septembril peeti eesotsas peaminister Jüri Ratasega erakorralist pressikonverentsi, kus räägiti, et 750 000 ID-kaardil on avastatud potentsiaalne turvarisk, jäi õhku ka võimalus, et avastatud probleemi tõttu võivad e-valimised ära jääda.

Pärast probleemi ilmsiks tulekut on riigi infosüsteemi amet (RIA) intensiivselt sellele lahendust otsinud ja avalikkust tehtud edusammudest teavitanud. See päädis rekordilise usaldusega e-hääletamise vastu, mis väljendus eelhääletamise ajal antud 185 000 elektroonilises hääles.