ID-kaardi teoreetilist turvariski maandab üle saja töötaja

Eilne uudis ID-kaartide võimalikust turvariskist päädis pressikonverentsiga, kus rõhutati, et turvarisk on teoreetiline ja praegu pole enne 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud 750 000 ID-kaarti põhjust sulgeda.

2014. aasta oktoobris võeti kasutusele ID-kaartide uued kiibid, mis olid kiiremad, põhinesid uuemal tehnoloogial ja olid eeldatavasti turvalisemad. Kiibile antud Prantsusmaa ja Saksamaa turvasertifikaadid kinnitavad selle vastavust kõigile turvanõuetele. Eesti ID-kaarte on 2010. aastast tootnud rahvusvaheline firma Gemalto, mille peakontor asub Amsterdamis. Firma on väljastanud kokku ligikaudu miljard teoreetilise riskiga kiipi, mis on kasutusel mitme riigi isikutunnistustel, maksekaartidel ja töötõenditel.

Praegusel juhul sattus ilmnenud turvarisk kokku arvutusvõimsuse suurenemisega. Veel mõni aasta tagasi oleks sellise kaardi lahtimurdmine olnud märksa kulukam ja seega veelgi ebatõenäolisem kui praegu.