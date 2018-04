ID-kaart murti lahti. RIA tõestas, et kära ID-kaardi turvanõrkuse pärast polnud asjata

Riigi infosüsteemi amet (RIA) korraldas aprilli esimeses pooles Eesti ID-kaardile proovirünnaku ja neil õnnestus turvanõrkust ära kasutades krüpteeritud dokument lahti murda. Sellega tõestati, et meie rahvuslikku uhkust ID-kaarti ei ähvardanudki ainult teoreetiline oht ja kõik kriisi kõrvaldamiseks astutud sammud olid õigustatud, kinnitas RIA peadirektor Taimar Peterkop. Nüüdseks on turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid uuendatud või suletud ja 750 000 ID-kaarti ei ähvarda enam otsene oht. Ent tõsiasi, et RIA-l õnnestus ID-kaart lahti murda, näitab, et mõni kuu tagasi oli oht tõeline.