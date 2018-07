Idapiiri ehitusele ja hooldusele hakkab aastas kuluma 17–41 miljonit eurot

Eelmisel nädalal teatas valitsuskoalitsiooni kuuluva erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et idapiirile kuni 2026. aastani kuluva 320 miljoni euro asjus pole valitsus veel midagi kokku leppinud. Samas selgub, et siseministeerium on juba teinud rahandusministeeriumile ettepaneku, kuidas summa aastate peale jaotada.