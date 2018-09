Idapiiril lendavad võõrad droonid. Päeval luuravad ja öösel veavad salakaupa

Tänavu on Eesti ja Venemaa piiril tuvastamata droone registreeritud 13 korral. Arvatavasti teevad kurjategijad mõlemal pool piiri luuret, et näha, millal oleks kõige parem salakaupa üle piiri tuua. Eesti piirivalve on abitu – vahendeid droonide tuvastamiseks ja allatoomiseks napib.

„Täna me valvame piiri piltlikult öeldes 19. sajandi vahenditega, aga peame tegutsema 21. sajandi vahendite vastu,” ei ilusta olukorda Egert Belitšev, politsei- ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juht.

Kurjategijatele on taskukohasemaks muutunud järjest võimekamad, ka lasti kanda suutvad droonid. Juba praegu suudavad need toimetada üle piiri vähemalt sama koguse salasigarette kui inimene, ent droon saab soisest ja vesisest alast üle lennata ja drooni juhtijal on väike võimalus vahele jääda.