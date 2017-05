Idee: vangid võiksid varjupaigakoeri treenides empaatiat õppida

Ühiskonda edendavate ideede inkubaatorisse NULA jõudis projekt, milles viiakse kokku vangid ja kodutud koerad.

Idee viia kokku vangid ja varjupaigakoerad on Eestis uus.

Esmalt õpiksid vangid tundma koera psühholoogiat ja saaksid praktilised treenerioskused. Peale selle saaksid nad muidugi teise elusolendi eest hoolitsemise kogemuse. Varjupaiga loomad elaksid ajutiselt vangla territooriumil, et kinnipeetavad saaksid nendega iga päev tegeleda, neid treenida ja õpetada.

Samal ajal suureneb võimalus, et koerale leitakse päris kodu. „Koera adopteerimisel on sageli inimeste üks hirme, kuidas temaga toime tulla. Aga kui see koer on läbinud kuulekus- ja sotsialiseerumistreeningu, siis tõenäosus, et teda adopteeritakse, on palju suurem,” sõnas idee autor Minna Sild.