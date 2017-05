„Iga issanda kuu olen võlgu!” Selver läks kassapuudujäägi korvamiseks müüjate palga kallale

Ehkki seadus annab võimaluse kokkuleppe järgi kassapuudujääk müüjalt sisse nõuda, jätab Selver tööandja tõendamiskohustuse müüjate õlule.

„Iga issanda kuu olen võlgu,” ohkab ühe Põhja-Eestis asuva Selveri kassapidaja, kelle tunnipalk ületab napilt miinimummäära. Ta soovib, et tema nimi ja täpne töökoht jääksid anonüümseks, sest kardab oma niigi väikesest teenistusest ilma jääda. Nimetame teda Hildaks.

Hilda on töötanud eri ametikohtadel, ent senine töökogemus Selveris hämmastab teda. Teda üllatab, et iga kuu tuleb oma niigi napist palgast ka tööandjale maksta. „Kuidas on võimalik, et hoolas inimene loeb iga kuu raha valesti?