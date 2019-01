Iga kolme päeva tagant liikluses üks hukkunu. Ka libedaga tallatakse gaasipedaali nagu suvel

Kalmer Tikerpe, jaanuari esimese kolme nädalaga on hukkunud seitse inimest ehk laias laastus üks iga kolme päeva tagant. Lund on palju ja teed libedad, aga ikka tallavad eestlased gaasipedaali nagu napakad ja sõidavad 100-ga. Miks me nii teeme?

Võib-olla sellepärast, et autod lähevad järjest turvalisemaks ja see tekitab võltsturvatunde. Tee tundub üsna hea olevat ja selles mõttes ehk ongi, et lahtist lund teel ei ole. Seda aga ei nähta ega arvestata, et teekate on jäine, ja seda ei näita autos ükski andur. Seda tunneb alles pidurdades.