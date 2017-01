Valdavalt okasmetsades pesitseva siisikese arvukus on vähenenud keskmiselt 3,27% aastas. Selle põhjus on okasmetsade intensiivistunud raie.

Valdavalt okasmetsades pesitseva siisikese arvukus on vähenenud keskmiselt 3,27% aastas. Selle põhjus on okasmetsade intensiivistunud raie. Foto: Remo Savisaar / www.moment.ee

Lindude arvukuse vähenemist mõjutavad kliimamuutused ja metsanduspoliitika. Ornitoloogid tahavad raierahu pikendada.

Eesti ornitoloogiaühing analüüsis viimase 30 aasta linnustikumuutusi ja selgus, et selle aja jooksul on linnuliikide arvukus vähenenud keskmiselt 0,5% ehk 60 000 linnupaari võrra aastas. Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuhi Veljo Volke sõnul tähendab see igal aastal umbes Muhumaa-suuruse metsaala lindudest tühjaks jäämist.