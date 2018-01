Ilma keskhariduseta ülikooli? Uus seadus kaalub diplominõudest loobumist

Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna kontorisse kogunesid eelmisel kolmapäeval Eesti teadlaste, üliõpilaste ja ülikoolide esindajad, et kokku leppida, kuidas jõutakse suveks uue kõrgharidusseadustiku valmiskirjutamiseni. Ühe põhimõttelise muudatusena, mis võib hakata tulevasi üliõpilasi mõjutama, on seaduse väljatöötamiskavatsuses nimetatud võimalust, et ülikoolidesse võiks õppima pääseda ka keskharidust tõendava dokumendita.