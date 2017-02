Oma tulu kohta on andmed edastanud pea 300 Uberi ja Taxify vedajat.

Foto: Tiit Blaat

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni on kokkuleppevedude kohta kandnud andmed 274 sõidujagajat.

2015. aasta sügisel alustasid maksuamet ning kokkuleppevedude vahendajad Uber ja Taxify koostööd, et luua uudne maksude deklareerimist lihtsustav platvorm. Esimesi tulemusi oodati 2016. aastal ja need on nüüd olemas.