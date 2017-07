Ilmus detailne ülevaade Eesti tervishoiu seisust ja vigadest, millest haigekassa ega haiglad eriti rääkida ei taha

Haigekassa avaldas üleeile detailse raporti „Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis”, milles käsitleb eri haiguste, näiteks rinnavähi ja insuldi ravi, ent ka üldist ravi kättesaadavust ja kvaliteeti eri tahkudest.

Varem on spetsialistid rõhutanud, et iga-aastase raporti tulemuste avalikustamine võimaldab süsteemselt ja läbipaistvalt hinnata Eesti tervishoiusüsteemi ja võrrelda ravikvaliteeti teiste riikidega. Ka haigekassa arengukavas on olulise eesmärgina nimetatud ravitegevuse ja -kvaliteediga seotud info kättesaadavuse parandamist nii avalikkusele kui ka partneritele, et suurendada tervishoiusüsteemi läbipaistvust. Sellest hoolimata tuli Eesti Päevalehel raporti tulemustele kommentaari küsides läbida tõeline kadalipp alustades haigekassast endast.