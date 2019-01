Rahvaalgatus „Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks” kogus 1355 allkirja ning algatuse loojad annavad need koos pöördumisega üle riigikogule. Päästeliit on teinud ettepaneku maksustada ilutulestikumaterjalid aktsiisiga, et toetada vabatahtlike päästjate tegevust. Igalt pürotehnilistele vahenditele kulutatud eurolt läheb kindel protsent vabatahtlike päästjate toetuseks.