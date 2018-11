„Ilutulestikule luksusmaks? Kas tahame Iklasse alkoholipoe kõrvale ka ilutulestikukauplust?”

Pürotehnika müüjaid ärritab vabatahtlikke päästjaid koondava päästeliidu mõte rakendada pürotehnikale luksusmaks, mis läheks vabatahtlike päästjate toetuseks. Firma Arnika juhataja Eduard Tani arvates mõjub selline maks samuti nagu suurenenud alkoholiaktsiis, mille kehtestamisel tormasid inimesed lihtsalt üle piiri enda varusid täiendama. „Kas tahame, et Iklasse ehitataks alkoholipoe kõrvale ka ilutulestikukauplus?” küsib Tani.

Ta ütleb, et ilutulestik ei ole luksuskaup ja selle maksustamine on põhjendamatu. „Mina leian, et ilutulestiku puhul on tegemist kunstiliigiga, me ju saame sellest elamuse,” alustab Tani. „Miks me siis kalleid kontserdipileteid ei maksusta? Need on ju suurem luksus kui paarieurone rakett!”