EAS kinnitab: Eesti sõprade üritusele pole kriipsu peale tõmmatud, tegemist on vaheaastaga.

Aastast 2010 on president Toomas Hendrik Ilvese eestvõttel toimunud rahvusvaheline Eesti sõprade kokkutulek. Mullu koondas see üle 100 ettevõtja, poliitiku, teadlase, ajakirjaniku ja arvamusliidri kokku 24 riigist, keda võõrustasid kokkutuleku algatajad president Toomas Hendrik Ilves ja ettevõtja Margus Reinsalu, EAS ning toonane peaminister Taavi Rõivas. Juba seitsmendat korda toimunud üritus, mille raames on korraldatud Eestile ka julgeolekupoliitiliselt olulisi seminare ja sümpoosiume, andnuks justkui märku, et tegemist on traditsiooniga, mis jätkub ka edaspidi.