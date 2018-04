Imaami jälitamine. Kaks aastat vastamata küsimusi

Kahe aasta eest, 2016. aasta aprilliks oli Ildar Muhhamedšin mu eest põgenenud kaks nädalat järjest. Ta põgenes püüdlikult, sest ei tahtnud vastata küsimustele koguduse rahaasjade kohta. Esmalt ütles ta mulle telefonis, et on ära sõitnud, teda pole Tallinnas ja ta kindlasti ei oska öelda, millal on tagasi.