Imetoodete ohver: „See on sada protsenti pettus!”

Kaks aastat tagasi märkas Tiiu Teder internetis Kankusta Duo salenemistablettide reklaami, mis otse kutsus neid ostma. Nii nagu Eesti Päevalehes kuu alguses kirjutati (3.08.2018 ,,Imetoodete müüjad lollitavad kergeusklikke väljamõeldud arstide ja sotsiaalmeedia kasutajatega” – toim), esinesid reklaamis väljamõeldud doktorid ja professorid, kes esitlesid olematute uuringute tulemusi ning lubasid kõhnumist juba paari tunniga. Piltidel figureerisid õnnelikud eestipäraste nimedega kliendid, kes väidetavalt olid mõne nädalaga mitukümmend kilo kaalust alla võtnud.

,,Olen 68-aastane ja viis kilo ülekaalus, seega mitte ülipaks, aga natuke maha võtta ei teeks paha, nii et läksin õnge,” rääkis Tiiu. Naine tellis kaks purki kapsleid läbi toote kodulehe ning maksis nende eest 78 eurot. ,,Kohe pärast tellimist helistas mulle meeldiva häälega noormees, kes lubas kokku igasuguseid asju ja rääkis, kui hästi need tabletid toimivad.” Kindlustunnet tekitas seegi, et toote mittesobivuse korral pidi seda olema võimalik tagastada.