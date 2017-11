India päritolu TTÜ juuralektor: laevakaitsjate loo lahendus võib võtta aastaid

Tallinna tehnikaülikooli õiguse instituudi õppejõud Pawan Kumar Dutt tõdeb, et India avalikkus ei tunne Eesti meremeeste protsessi vastu huvi.

Seaman Guard Ohio protsess on kestnud aastaid. Laeva meeskond vahistati 2013. aasta oktoobris, 2014. aasta juulis kuulutati süüdistus alusetuks, aga läks ikkagi apellatsioonikohtusse, kust nüüd tuli õigeksmõistmine. Kas selline tempo on India õigussüsteemile tüüpiline?

India standardite järgi oli menetlemine kiire, Indias võivad kohtuasjad kesta palju aastaid. India on suur riik ja ka probleemid on vastavalt suured. Osal andmetel ootab India piirkonnakohtutes praegu lahendust 22 miljonit kohtuasja. Neist kuus miljonit on kestnud üle viie aasta. Peale selle ootab 4,5 miljonit kaasust apellatsioonikohut, ülemkohtu järjekorras on üle 60 000 kohtuasja.