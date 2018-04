„Insult? Nelja-aastasel? Kas te teete nalja?” Pisitütre ema oli šokeeritud, kui tema lapsel diagnoositi ületöötanud inimeste haigus

Teelega on praegu kõik hästi, ütleb tüdrukutirtsu ema Reelika, kuid see ei tähenda veel, et haigus lõplikult seljatatud on. Foto: erakogu

Lapseea insulti esineb sagedamini, kui üldiselt arvatakse. Eestis haigestub igal aastal insulti umbes seitse last. Arstide sõnul on laste puhul väga keeruline aru saada, et tegemist on insuldiga, sest neil võib see kulgeda ebatüüpiliselt. Kõige kriitilisem aeg, mil insult võib korduda, kestab kaks kuni kolm aastat. Olenevalt insuldi tekkepõhjusest võib ravi vaja olla ka elu lõpuni.