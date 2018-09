Iraanlanna Paria: Iraani ühiskonnas levib arusaam, et geid on seksuaalkurjategijad

Laura Mallene reporter RUS

Iraanlanna Paria Molayemvandi sõnul on geidel ja lesbidel Iraanid väga halb maine. Foto: Anni Õnneleid

Tartus õppiv ja töötav iraanlanna Paria Molayemvand räägib, kuidas ta sai teada, et tema vend on gei, ja mida see perekonnale tähendab.