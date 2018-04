IRL-i juhitud pensionireform võib erakonna juhi tõttu toppama jääda

Mullu sotsiaalkaitseminister Kaia Iva vastu kandideerinud ja Isamaa- ja Res Publica Liidu juhiks valitud Helir-Valdor Seeder andis eile märku, et äsja valitsusest heakskiidu saanud pensionireform ei pruugi sellisel kujul riigikogust läbi minna, sest põhimõtteline vastasseis pole pelgalt erakondade vahel, vaid ka erakondade sees.

„Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika,” ütles Seeder. Me ei tohiks vastu võtta seadust, kui me kõhkleme või kui arvame, et viie või kümne aasta pärast tuleks hakata olulisi muudatusi tegema, lisas ta.

See on ebatavaline käik, kuna Seeder astub justkui vastu omaenda erakonna ministrite tööle. Kaia Iva on käinud reformipaketti tutvustamas ja kaitsmas mitmes meediaväljaandes, eelnõu on saanud kooskõlastuse ka teistelt IRL-i ministritelt, sealhulgas rahandusministeeriumilt. (Küll väljendas vastuseisu ühele pensionireformi komponendi muutmisele rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov, kuid tema vastuseis lähtus pigem maksutehnilisest vaatenurgast – ümbrikupalkade maksmise mure olukorras, kus pensioni esimene sammas ei hakka enam sõltuma palga suurusest, vaid staažist.)