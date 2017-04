IRL-i poistebänd otsib uut solisti

Helir-Valdor Seeder ütles, et temale pole keegi erakonna esimehe kohta pakkunud.

Kandideerima püütakse veenda Helir-Valdor Seederit, mitu IRL-i tipp-poliitikut on keeldunud.

Homme koguneb IRL-i volikogu, et muu hulgas otsustada, kuidas suhtuda erakonna suurkogu kokkukutsumisse. Praegune esimees Margus Tsahkna ja aseesimees Siim Kiisler on pannud lauale vastandlikud variandid, mille üle on peetud avalikkuse ees tulist vaidlust.

Sisuliselt on volikogus jutuks Tsahkna usaldamise küsimus: kui tema idee poolehoidu ei leia, pole ta enam sisuliselt erakonna juht ja mai esimeses pooles valib suurkogu uue esimehe. Ka Tsahkna on lubanud erakonna etteotsa enam mitte kandideerida, kui tema põhikirja muutmise plaan toetust ei saa.