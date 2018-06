Islandi minister: pangandusmull, mis lõhkedes riigi kriisi viis, aitas kaasa jalgpalli tõusule

Minister Lilja Alfreðsdóttir, olite Islandi keskpangas tööl 2008. aastal, ajal, mil Islandi pangandussektor ning kogu riigi majandus kokku kukkus. Ka Eestis oli samal ajal majanduskriis, kuid meie valitsus võttis selle lahendamiseks täiesti teistsuguse suuna – kärbiti riigieelarvet ja kulusid, alandati palkasid, kuid riigi võlakoormat ei suurendatud. Miks otsustas Island minna laenu võtmise teed?

Ma arvan, et seetõttu, et meie heaoluühiskond on niivõrd juurdunud ning meil on tugev haridus- ja tervishoiusüsteem, mis pakub palju teenuseid. Me ei arvanud, et neis valdkondades kulude kärpimine oleks üldse teostatav. Võib-olla juhtus see ka tänu meie ajaloole. Teie Eestis olete ehk oma ajaloo tõttu harjunud raskustega rohkem kohanema. Teate, et kui on rasked ajad, tuleb need lihtsalt üle elada.