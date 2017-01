Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on ühe võimaliku Tallinna linnapea kandidaadina kaalunud IT-ettevõtjat Priit Alamäed, kes aga ise sellest mõttest huvitatud ei ole.

IRL on Tallinna linnapea kandidaadi leidmisel keerulises seisus. Võimaliku kandidaadina on kuluaarides räägitud Priit Alamäest. 1997. aastast IRL-i kuuluvast Nortali asutajast ja juhist on IRL-i juhtpoliitikute sõnul n-ö ajurünnaku ideena tõesti juttu olnud, kuid ametlikke läbirääkimisi temaga peetud ei ole.