Itaalia endine peaminister: populistid on edukad teiste jõudude nõrkuse tõttu

Giuliano Amato, pidasite Tallinnas konverentsil kõne EL-i tulevikust. Milline see tulevik oleks, kui kõik jätkuks midagi muutmata?

Midagi muutmata me lihtsalt jätkame Euroopa Liidu kritiseerimist, mida on palju lihtsam teha kui meie valitsusi kritiseerida. Mõnikord unustame, et Euroopa Liit on lihtsalt meie endi valitsused, mis saavad kokku.

Aga midagi on nende aastatega ka muutunud. Näiteks euroala tööriistakast oli enne 2008. aasta kriisi tühi. Nüüd on tööriistu palju: pangaliit on peaaegu valmis tehtud, on stabiilsusmehhanism, Euroopa poolaasta protsess jne.

Migratsiooniga peame kõik koos midagi ette võtma ja käed külge panema. Me tööjõuturgudel on töökäsi vaja. Peame edendama legaalset migratsiooni ja sellega illegaalsele migratsioonile vastanduma. Euroopa populatsioon vananeb, lapsi sünnib vähem kui vaja ja me vajame väljastpoolt inimesi juurde. Aga mitte illegaalselt.