Itaalia streik ministeeriumites: asutuste kolimisega on aega, vaatame, mõtleme

Riigihalduse minister Jaak Aab on puhkuselt tagasi. Eilsest päevast kulus tal mitu tundi riigireformi koordinatsioonikogu koosolekule, kus muu hulgas arutati sedagi, kuhu ollakse jõudnud riigiasutuste pealinnast väljakolimisega. Kuigi Aab kinnitab, et asjad sujuvad ja kolimiseni on veel aega, suhtuvad ministeeriumid oma allasutuste kolimisse pehmelt öeldes leigelt.