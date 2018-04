Jaak Aab jääknähtudega kiiruseületamisega vahele jäämisest: ma ei kavatsenud seda varjata

Miks te ei rääkinud peaminister Jüri Ratasega kohe pärast seda, kui politsei teid kiiruseületamise tõttu kinni pidas ja joobe tuvastas?

Esiteks see protsess ongi pikk. Tuleb otsus ja siis tuleb jõustumine. Ma tuletan meelde, et otsus jõustub 26. aprillil. Ja ongi minu hinnata, millal ma sellega välja tulen. Ma ütlesin, et kindlasti otsustasin sellega välja tulla, ma algusest peale arvasin, et tagasi astuda on ainuvõimalik käitumine. Aga väga pingeline oli riigieelarve strateegiaga nii minu haldusalas kui ka valitsuses ja kindlasti soovisin selle protsessi lõpuni jõuda. Pärast seda siis ka teavitasin ja ütlesin, et soovin tagasi astuda.