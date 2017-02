Eesti jahimeeste seltsi arvates on kõige tähtsam vältida Rail Balticu trassi laustarastamist.

„Jahimeeste kogemus näitab, et praegu ei ole need loomade käigukohad tööle hakanud. Pigem tuleks teha neid vähem ja teha korralikult,” ütles Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust. Tema sõnul on jahimehed vastu sellele, et Rail Balticu trassi äärde tõmmataks tara, mis poolitaks Eesti loodust. „Eesti ulukid on enamasti liikunud loode ja lääne suunal ning nii paneksime kogu selle liikumistee kinni. See on ulukite täielik isoleerimine,” lisas ta.

Jahimehed pakuvad alternatiivina, et Rail Baltic ei tohiks olla kogu trassi ulatuses tarastatud, vaid kindlad osad, kus rongid sõidaksid aeglasemalt, peaksid olema kõrge tarata. Nii oleks loomapopulatsioonidel lihtsam liikuda ja seguneda.

Oma ettepanekutega pöördusid jahimehed aasta lõpus ka majandus- ja kommunikatsiooniministri Kadri Simsoni poole.