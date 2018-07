Jalgpalli MM tõi omapärase lõimumisvõimaluse

Venemaa jalgpallikoondise mängu Horvaatiaga kanti otse üle Tallinnas Vabaduse väljakul, kus Vene koondisele elas kaasa rohkearvuline publik Venemaa lippude lehvides. Foto: Henri-Kristian Kirsip

„Kui rahvakeeles väljenduda, siis on need numbrid ikka kosmos. Keegi poleks iial julgenud ennustada, et vaatajaid on sedavõrd palju.”