Keskerakonna, SDE ja IRL-i ministrid kogunesid eile Sagadi mõisa, et leppida kokku järgmise nelja aasta riigieelarve strateegias. Ühtlasi saab selle arutelu käigus suures osas paika järgmise aasta riigieelarve. Eesti Päevalehele teadaolevalt on 2019. aasta majandusprognoosist oodata, et järgmise aasta SKT on suurusjärgus 25–26 miljardit eurot. See tähendab, et Eesti majandus kasvab tublisti üle oma potentsiaali ja on majanduse ülekuumenemise oht. Seda näitav SKT lõhe on lehe allikate kinnitusel positiivne koguni kuskil 0,5% SKT-st.