Jevgeni Ossinovski: EKRE poliitika on oht Eesti julgeolekule ja demokraatiale

Kas praeguseks on kindel, et Jevgeni Ossinovski kandideerib kohalikel valimistel ja mis piirkonnas?

Jah, otsus on tehtud. Ma kandideerin Tallinnas ja me peame kindlasti vajalikuks, et Tallinna valitsemisel lõpuks pööre toimuks, seega lähme valimistele maksimaalsete jõududega, mis meil välja panna. See tähendab, et Tallinnas kandideerivad ka Indrek Saar, Sven Mikser, Andres Anvelt, Eiki Nestor ja palju teised, et meie meeskonda toetada. Linnapeakandidaat ja piirkonna esimees Rainer Vakra on teinud mulle ettepaneku kandideerida Kesklinnas.

Kõik sotside ministrid lähevad siis valimistele (Urve Palo kandideerib Viimsis). Kas lähete volikokku või olete häältemagnetid?

Ministrina keegi volikokku ei lähe, aga ministri amet pole igavene ja volikogu mandaat kestab kauem, kui selle riigikogu mandaat. Teiseks on Tallinna valimiste kontekstis oluline, et kui pööret ja muutust tahta, tuleb erakonnal minna välja maksimaalse jõuga. Kui mõni erakond on siin andnud juba ette loobumisvõidu, siis meie seda ei tee ja näeme, et muutus on võimalik.

Kui vaatame, mis Eesti poliitilisel maastikul toimub, siis EKRE inimvaenulikule ja Euroopa-vastasele poliitikale tuleb näidata punast nii kohalikel, riigikogu kui ka europarlamendi valimistel. Võtame näiteks välja käidud valimisloosungi („Anname tuld!” – toim), mis oma sisult tähendab, et paneme kõik põlema.