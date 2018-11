Jevgeni Ossinovski: rändelepinguga liituda on Eestil veel võimalik

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski ei tahtnud eile toimunud arutelul räägitust väga palju avaldada. Küll aga arvab ta, et peaminister Jüri Ratase ja Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga on võimalik leida üksmeel, et keegi ei peaks valitsusest lahkuma.

Foto: Taavi Sepp