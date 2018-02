Esimesel kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ja Eesti kõrgemate ohvitseride kohtumisel osalenud kindralleitnant Johannes Kerdi sõnul on kokkusaamiste eesmärk eelkõige info vahetamine ja nõu pidamine, kuid oluline on ka sotsiaalne pool. „Me oleme teenistuskaaslased, aastakümneid sama asja ajanud ja on ka selline kamraadlik mõõde,” sõnas ta.