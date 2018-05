Jõhker vägivald, lasud, vabadusevõtmine. Eestlaste jõuk läheb Soomes kohtu alla

Sündmuskoht on Helsingi Tattarisuo tööstuspiirkonna autoremonditöökoda. Tegelased: kamp eesti mehi, kes töötavad Soomes segastel alustel ehitajatena ja on raha pärast tülli pööranud. Korrakaitsjate kaudu õigust nõuda pole neil võimalik ja käiku lastakse toores vägivald. Nii kirjeldab olukorda Soome politsei, kes on eestlaste jõugu kohta alustanud kaks kriminaalmenetlust.

Helsingi prokurör Mikko Larkia on kohtusse saatnud süüdistuse esimese episoodi kohta. Selle järgi peeti tänavu jaanuaris remonditöökojas üht inimest ööpäev läbi kinni, teda peksti, tulistati hirmu tekitamiseks tema kõrvale ja nõuti vabastamise eest raha. Selle juhtumi eest on vahi all neli meest. Enne on uurimise ajal kinni peetud kümmekonda inimest. Rainiala sõnul esitatakse süüdistus kindlasti veel mitmele.