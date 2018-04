Jõukad söövad rohkem ravimeid ja kurdavad ravijärjekordade üle

Eile tutvustati riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil sotsiaalministeeriumi tellitud uuringut inimeste sissetulekute seosest tervishoiuteenuste kättesaadavusega. Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütiku Andres Võrgu uuring jõuab üsna lihtsa järelduseni: mida rohkem on tervishoiuteenuse maksumuses omaosalust, seda ebavõrdsem on sellele ligipääs.

Võrk tõi näiteks hambaravi (mille puhul on teenuse kättesaadavusega rahul kuni 19-aastased ja pensioniealised, kellele tagab teenuse haigekassa), mille puhul umbes veerand inimesi ütleb, et abi on jäänud saamata rahalistel põhjustel.