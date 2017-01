Oma lähedaste kallal vägivallatsetakse üha sagedamini just pühade ajal, kui kodudes juuakse rohkem alkoholi.



Tavapärasega võrreldes suureneb jõulude ajal väljakutsete arv kaks korda, ent aastavahetusel on olukord veelgi hullem.

Äsjast esimest jõulupüha on kestnud paarkümmend minutit, kui Lasnamäel Koorti tänava korteris haarab 49-aastane mees panni ja virutab sellega oma elukaaslasele vastu pead. Ta lööb piisavalt kõvasti, et naise kulmule tekiks haav. Mõlemad on purjus.

Naise täisealine poeg haarab telefoni ja valib numbri 112. Kohale saabub kiirabi ja peatab naise verejooksu. Kannatanu toimetatakse jaoskonda uurija juurde. Politsei peab mehe kinni ja tema kohta alustakse kriminaalmenetlust karistusseadustiku pügala alusel, mis käsitleb lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud kehalist väärkohtlemist.