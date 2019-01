Jõulusaatest abi saanud ratastoolipoiss ootab iga päev kaldteed ja kordab: „Aitäh, Eesti inimesed!”

„Opaaa,” kostab nelja-aastane Johannes elevusega, kui saab teada, et talle kogutud annetustega saab korda teha vannitoa ja ehitada majale kaldtee. „Kunas teete?” küsib ta külla tulnud TV3 saatejuhilt Keili Sükijainenilt.

Johannesel diagnoositi kolmekuuselt kasvaja, mis surus seljaajule. Arstid kartsid, et poiss jääb kaelast altpoolt halvatuks. Ent Johannes on hakkama saanud tõelise imega ja trotsinuid süngeid ennustusi. Ta käed ja selg on arenenud piisavalt tugevaks, et roomates või ratastooliga iseseisvalt ringi liikuda. Johannese ravile on perel kulunud nii palju raha, et nende kodu pole kaua remonti näinud ja seal pole pesemisvõimalusi ega Johannese ratastooli jaoks korralikku teed. Johannese pere oli üks viiest, millele TV3 jõulusaade „Inglite aeg” kogus annetustega kokku 301 165 eurot.