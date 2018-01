Juhtkoertele raha leitakse, abikoerad peavad koonud puhtaks pühkima

Üheksa aastat tagasi sai Merike Kask (63) insuldi. Poolteist aastat hiljem, kui toona ainult kepi najal liikunud Kask oli üksi kodus, astus ootamatult sisse võõras mees. Ta pobises, et ajas midagi sassi, ja lahkus. Ometi oli väljas kaks suurt koera, kes alati võõraste peale haukusid. Ju oli mees nad ära meelitanud ja see, et keegi juhtus kodus olema, üllatas teda. Sellest päevast hakkas Kask abikoera otsima. Läks poolteist aastat ja Tabasalust jõudis Kase koju labrador Pepe.

Liikumispuudega Kase kinnitusel on tal abikoerast palju abi. „Julgelt 75% või rohkemgi sõltun ma koerast. Temast sõltub mu vabadus ja võime omi asju ise ajada, olla inimene, keda ei pea kogu aeg tooma-viima,” ütles Eestis esimesena liikumisabikoera saanud Kask. Ta rõhutas, et ei kujutaks elu Pepeta enam ettegi, sest koer aitab teda kõiges