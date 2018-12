Julm surm ja enneolematu hoolimatus Tallinna-Narva maanteel. Auto alla jäänud naisest sõideti veel kaks korda üle

56-aastase Natalja jaoks algas 23. september 2017 kenasti. Ta kohtus tütrega, oli heas tujus ja tundis end tol päeval hästi. Oli laupäev ja Nataljal oli naabrinaisega kokku lepitud, et ta saab küüti Jõelähtmesse, sest tahtis minna lemmikloomade surnuaeda oma koerte hauale. Õhtul kella poole üheksa ajal rääkis ta telefonis oma pojaga, kui kõne ühtäkki katkes. „Vend aimas halba ja helistas mulle. Ta ütles, et emaga vist juhtus midagi, et ta vastas imelikult ja nüüd ei saa teda enam kätte,” rääkis tütar uurijatele.

Sel ajal võis Natalja Tallinna-Narva maanteel auto alla jääda. Suur risk oli sellesse teeületusse juba sisse kodeeritud: pime aeg, helkurit Nataljal polnud, tervis takistas kiiremat liikumist, pimedas on raske lähenevate autode kaugust õigesti hinnata. Ka õnnetuse kriminaalasja lõpetuseks kirjutati lause: „Kogutud materjalidest nähtub, et liiklusõnnetuse põhjustas jalakäija Natalja.”

Ent Natalja julm surm paljastas kaasliiklejate palge, mida ka politseiuurijad ei taha siiamaani hästi uskuda.