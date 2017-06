Jultunud äri pagulaste üürikorteritega: röögatud hinnad, närused elamistingimused ja ebaseaduslikud lepingud

Kolmeaastane Wael mängib Põlva üürikorteris, mida ta sai üürikest aega oma koduks nimetada. Tema selja taga vestleb külalistega pereema Taimaa, süles kaheksakuune Heln. Foto: Holger Roonemaa

• Väikelinnades tegutsemad ärimehed on leidnud niši pagulaste majutuses. Enampakkumistelt odavalt ostetud kehvas seisus korterid üüritakse pagulastele kõrgeima võimaliku hinnaga.

• Üürikorterite nappuse tõttu pole korteriomanikel vähimatki huvi viletsaid tingimusi parandada ega tegelikku turuhinda küsida.

• Sotsiaalministeerium nendib, et tegemist on vaba turuga ja olukorras probleemi ei näe.