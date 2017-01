Reformierakonna üldkogu istungil esimeheks valitud Hanno Pevkur (keskel) on personaliotsust tehes saanud tunda tugevat vastuseisu ja kõiges pole temaga päri ka aseesimees Jürgen Ligi (seisab).

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles lühiusutluses Eesti Päevalehele, et erakonna esimehele vastutöötamine on välistatud.

Jürgen Ligi, mis Reformierakonnas õigupoolest praegu toimub?

Uus esimees elab sisse ja likvideerime kahjusid, mida sisekampaania tekitas. Kampaaniaaegsest vastandumisest on välja tuldud, aga konkreetsed personaliotsused on põhjustanud kriitikat.

Kas uus esimees ei tohi siis endale meeskonda valida?

Kummalisel moel oli see ainus lause, mida vallandamise pooldajad kordasid. Aga vastus sellele on: peasekretäri vabastamine on juhatuse, mitte esimehe pädevuses. Tegelikult jäi esimees juhatuses sellega vähemusse.