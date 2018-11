Jüri Leiten: Eesti Kontserdi rahaprobleemide eest vastutan mina

Kaua püsis ettekujutus, et Eesti Kontsert (EK) on kohaliku kultuurimaastiku lipulaev ka finantsiliselt. Mida aeg edasi, seda suuremaks kasvasid ka nende projektid. Näiteks tänavustel Saaremaa ooperipäevadel üllatasid publikut koguni kaks külalisteatrit: Ungari riigiooper ja eksootiline Shanghai ooperiteater. Glamuuriga ujus vastuvoolu aga tõik, et mitmel etendusel torkas saalis silma palju tühjasid kohti. Just selliste riskide pärast ongi EK seis praegu kõike muud kui roosiline.