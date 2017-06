Jüri Luik: minu ja Seederi suhtumine piirileppesse on küll erinev, aga vastuolusid meil pole

Värske kaitseministri Jüri Luige sõnul ei hakka Euroopa Liidul kunagi olema ressursse, et võtta enda peale kogu EL-i territooriumi kollektiivkaitse.

Eilsest esimest päeva kaitseministri ametis olev Jüri Luik ütleb, et Euroopa Liidu julgeoleku vallas pole üleatlandilisele koostööle alternatiive, igal juhul on USA-d vaja.

Hakkasite just välisministeeriumi poliitika asekantsleriks, aga juba tulite ära. Kas seal ei klappinud midagi sotsiaaldemokraadist ministriga?

Pigem vastupidi, mul klappis Sven Mikseriga väga hästi. Tunneme teineteist ammusest ajast ja kuna oleme mõlemad välispoliitikahuvilised, on meil palju rääkida ka väljaspool tavapärast tööjuttu. Minu äratulemine oli paljuski seotud lihtsalt olukorraga. Poliitikas on täiesti ennustamatud arengud. See, et ma praegu ministriks sain, oli veel eriti ennustamatu. Tegelikult oli mul huvi minna tagasi välisministeeriumisse, olin ju selle asekantsleri koha saanud juba aasta tagasi, aga see lükkus vajaduse tõttu Lennart Meri konverentsi ette valmistada. Nii sattuski, et läksin välisministeeriumisse ajal, kui tekkisid poliitilised mullistused. Nii et see on täiesti juhuste kokkulangemine ja minu eelistus on alati töötada diplomaadina.