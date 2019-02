Jüri Pihl. Oma elu riigile pühendanud mees

„Kui oleks üks asi, mida kuldkalakeselt saaks soovida Eesti julgeoleku parandamiseks, ainult üks, siis mis see oleks?” küsis Õhtulehe ajakirjanik 2014. aastal Jüri Pihlilt. Vastus oli konkreetne: „Ma soovin, et Eesti inimestesse sisendataks eneseusku. Et nad on kaitstud, et ei tasu kedagi karta ja tuleb olla väärikas Eesti kodanik.”