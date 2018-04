Jüri Ratas tahtis TLT korruptsiooniasjas vastutajat, Taavi Aas vabastas nõukogus tooli

„Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga,” nentis peaminister Jüri Ratas, kui temalt küsiti kommentaari nelja Tallinna Linnatranspordi AS-i töötaja kuriteokahtlusega kinnipidamise kohta. „Ma usun küll, et selles valguses peavad teatud inimesed vastutuse võtma igal juhul.”

2009. aastast TLT nõukogus istunud linnapea Taavi Aas ütles eile õhtul, et selle vastutuse võtab tema. „See, et seal on asjad korrast ära, polnud mulle üllatus,” lausus Aas TTV otsesaates. „Kui tagantjärele tark olla, oleks võinud mõnele asjale rohkem tähelepanu pöörata.” Aas tunnistas juba kolmapäeval, et mõtleb nõukogust taandumisele. Sama möönis TLT juht Enno Tamm.