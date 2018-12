Jüri Ratas võitis jälle

Jüri Ratasele on omane kummaline valitsusstiil. Ta laseb asjadel kulgeda omasoodu, kuni need paistavad liikuvat juba täiega kraavi. Viimasel hetkel võtab ta end aga kokku ja saavutab just selle lahenduse, mis talle sobib. Vahepeal tundus, et opositsioon suudab valitsusele anda hävitavaid lööke, aga eile oli riigikogus tähtsate hääletuste päev ja jällegi sai Ratas kõik, mis ta tahtis.

Kõige olulisem oli järgmise aasta riigieelarve hääletus. Kõik Eesti valitsused on alati suutnud riigieelarve võtta vastu enne uut aastat, aga Ratase valitsuse puhul paistis see vahepeal kahtlane. Jüri Ratase valitsuse kolme koalitsioonierakonna fraktsioonidesse kuulub peale Isamaa saadiku Tiina Kangro lahkumist üksnes 50 liiget, millega juhib Ratas tehniliselt vähemusvalitsust.

Peale Kangro lahkumist ennustas välisminister Sven Mikser (SDE), et opositsioon võib oma jõudu tundes anda Ratase valitsusele sandistavaid hoope, näiteks hääletades maha mingeid valitsusele olulisi ridasid riigieelarves või umbusaldades mõnd ministrit. Sügis mööduski tormiliselt, aga kõik kriisid lahenesid siiski Ratase kasuks.